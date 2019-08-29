Esenler'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

29.08.2019 14:12

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce organize edilen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında hükümlüler temizlik çalışması yaptı.

Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Parkında temizlik çalışması yaparak çöp topladı. Yüzden fazla denetimli serbestlik yükümlüsü tarafından yürütülen temizlik çalışmaları Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı ile Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah'ın denetiminde gerçekleştirildi.

Pazartesi gününden itibaren başlatılan proje kapsamında Esenler ilçesinde bulunan piknik alanlarında çöp, izmarit, ambalaj atığı gibi görüntü kirliliğine yol açan unsurlar yükümlüler tarafından temizlenerek çocukların ve ailelerin daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağlandı. Proje kapsamında ayrıca bazı okulların boya, badana ve temizlik işleri denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler tarafından sağlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatı ile tüm Türkiye'de denetimli serbestlik müdürlüklerinin temiz bir çevre için çalışma başlattığını aktardı. Kendilerinin Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak kamu yararına çalışma hükümlüsü arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Millet Parkında temizlik görevini üstlendiklerini dile getiren Savcı Fuat Arı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun destekleri ile projenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Savcı Fuat Arı, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 7 yıldır yargı çevresindeki ihtiyacı olan tüm okulların temizlik, boya badana işlerini yaptığını ve talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına hükümlü arkadaşlarını göndererek gerekli çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA