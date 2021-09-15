ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI - Haberler
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ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de iç giyim mağazasına giren 3 kadından ikisi kasiyeri oyalarken diğer kadın çaldığı ürünleri eteğinin içine sakladı.

ESENLER'de iç giyim mağazasına giren 3 kadından ikisi kasiyeri oyalarken diğer kadın çaldığı ürünleri eteğinin içine sakladı. Kasiyeri oyalayan 2 kadın ise tırnakçılık yöntemiyle para çaldı. Yaşanan hırsızlık anları mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Eylül Perşembe günü Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren 3 kadın önce ürünleri incelemeye başladı. Daha sonra kadınlardan ikisi kasiyeri kasada oyalarken diğer kadın raflardan aldığı ürünü eteğinin içine sakladı. Diğer iki kadın ise oyaladıkları kasiyerden tırnakçılık yöntemiyle para çaldı. Mağaza sahibi Hasan Uygun, o esnada telefonundan güvenlik kameralarını izleyip hırsızlığı fark etti ve yan taraftaki esnaftan yardım istedi. Komşu esnaf mağazaya gelip kasiyere yardımcı olmak istese de hırsızlığı önüne geçemedi.

Mağaza sahibi Hasan Uygun, Kameradan tesadüfen iş yerini izliyordum. Üç tane kadın içeri girdi ve çalışan kızı oyalamaya başladı. Ben hemen komşu esnafa söyledim dükkana bakması için. O ara buradan bir şeyler çalmışlar. Öyle bir profesyoneller ki, etek giymişler eteğin altına bir kafes yapmışlar. Aldıklarını oraya dolduruyorlar. Biz bunları biliyoruz ama çalışan kızcağız bunu bilmiyor. Buradan bir takım şeyler götürmüşler diğer alacakların herhalde diğer arkadaş sayesinde alamamışlar. Tam o sırada kasanın önünde tırnakçılık yapıyorlar kızı oyalayıp. Aşağı yukarı zararımız tahmin ediyorum 400-500 TL kadar oldu. Yapacak bir şey yok. Bu tarz insanlar daha önce de geldi. O gün burada olsaydım zaten içeri sokmazdım. Daha önce geldiklerinde burada yukarıda oturuyordum. İçeri girmeleri ile beraber dışarı çıkarma bir oldu. Kızcağız bilmediği için başına ilk kez geliyor. Umarım bundan sonra akıllanmıştır dedi.

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ESENLER'DE HIRSIZ ÇALDIĞI ÜRÜNÜ ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI - Haberler
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