Esenler'de hastanede tedavi gören annelere "Anneler Günü" sürprizi
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Esenler'de hastanede tedavi gören annelere "Anneler Günü" sürprizi

Esenler'de hastanede tedavi gören annelere 'Anneler Günü' sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de hastanede çeşitli nedenlerle tedavi gören annelere, "Anneler Günü" sürprizi yapıldı.

Esenler'de hastanede çeşitli nedenlerle tedavi gören annelere, "Anneler Günü" sürprizi yapıldı. Esenler Belediyesi ekipleri çiçeklerle ve çeşitli hediyelerle hastanede yatan anneleri sevindirdi. Esenler'de düzenlenen "Minik Eller İş Başında" yarışmasında gönderdiği video ile birinci olan 5 yaşındaki Yağmur'a da hediyesi verildi.

Esenler Belediyesi, Anneler Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı. Anneler Günü kutlamaları kapsamında Esenler'de bulunan hastanelerde çeşitli nedenlerle tedavi gören anneler unutulmadı. Hastaneleri ziyaret eden Esenler Belediyesi ekipleri, tedavi gören 500'den fazla anneye Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun selamlarıyla çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

"Her süreçte kadın, aile ve annelerimizi destekliyoruz"

Annelere hediyeleri takdim eden Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Koordinatörü Sevilay Acar, "Biz Esenler Belediyesi olarak kadınlarımızın her alanda özellikle de böyle özel gününde yanındayız. Esen Bebe Projemiz kapsamında annelerimize hem yeni bebeklerinin ilk hediyesini biz vermiş olduk belediye başkanımızın selamını ileterek hem de Anneler Günü olarak da kendilerine çiçek verdik. Biz her süreçte kadın, aile ve çocukla ilgili annelerimi destekleyecek çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür eden ve 3. çocuğunu kucağına alan Gülsüm Akıncı, "Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun buradan ve başkanımızın da bayramını kutluyoruz. Teşekkür ederim geldikleri ve gönderdikleri için" dedi.

İkinci çocuğunu kucağına alan anne Birgül Dağdagez ise, "Ramazan ayında doğduğu için Ramazan Efe koyduk adını. Allah razı olsun, mutlu ettiniz beni" diyerek duygularını dile getirdi.

Öte yandan, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Minik Eller İş Başında" Yarışması'nda da en güzel Anneler Günü mesajını verdiği videoyla birinci olan 5 yaşındaki Yağmur Aslan'a tablet ve annesine de çiçek takdim edildi.

Sahur hazırlayarak Minik Eller İş Başında Yarışması'nda birinci olan Yağmur'un annesi Zahide Aslan, "Çok mutlu. Zaten güveniyorduk biz videomuza. Çok emek verdik gecenin üçünde. Zaten böyle evlatlara sahip olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Esenler'de hastanede tedavi gören annelere 'Anneler Günü' sürprizi
Esenler'de hastanede tedavi gören annelere 'Anneler Günü' sürprizi
Esenler'de hastanede tedavi gören annelere 'Anneler Günü' sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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