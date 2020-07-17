Esenler'de hastane yangını Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.

Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Yoğun dumanla kaplanan hastaneden hastalar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Menderes Mahallesi Atış Alanı Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde yangın çıktı. İddiaya göre, elektrikli bir cihazda başlayan yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yoğun dumanla kaplanan hastaneden hastalar ve personel tahliye edildi. Çıkan yangında yaranlama yada can kaybı olmadığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Esenler Kaymakamlığı, "Bugün saat 20.30 sıralarında ilçemiz Menderes Mahallesi, Atış Alanı Caddesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin 4. kat yoğun bakım bölümünde yangın ihbarı alınmıştır. Söz konusu ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Binada duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA