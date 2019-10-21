21.10.2019 00:05

Esenler'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 ağır yaralı

Kamyondaki hafriyatların yola savrulması sonucu bir süre yol trafiğe kapandı

İSTANBUL - Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu yola devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Devrilen kamyondaki hafriyatların yola savrulması sonucu trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarından Esenler İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü Batışehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed Nasır idaresindeki 34 CER 248 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da yola devrildi. Kazada kamyonda bulunan hafriyatlar yola savrulurken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara kaza sonucu ağır yaralanan Muhammed Nasır'a müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"Adamın hali içler acısıydı"

Kaza anını gören Mert General, "Köprünün orada arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda bir ses geldi, sese doğru koştuk. Adam arabadan kendini atmıştı. İtfaiye, ambulans hepsine haber verdik aradık. Adamı alıp götürdüler. Adamın hali içler acısıydı. Allah yardımcısı olsun" dedi.

Trafiğe kapanan yol, hafriyat kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola savrulan hafriyatın temizlemesinden sonra tekrar normale döndü.

Kaynak: İHA