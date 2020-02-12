Esenler'de gençlere yetenek taraması yapılacak

12.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:12

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçedeki gençlere yetenek taraması yapacaklarını belirterek, "Bu proje ile Esenler'deki öğrencileri kendi yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlayacağız." dedi.

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "En Güzel Okul Benim Okulum" yarışmasının ödül töreni, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezinde yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca okul ziyaretleri yapılarak dereceye giren ilk üç okul ve farklı kategorilerin bulunduğu okulların "en"leri belirlendi.

Proje kapsamında 13 ayrı kategoride birinci olan okullara ve tüm kategorilerden aldıkları puanlarla genel değerlendirmede birinci, ikinci ve üçüncü olan okullara toplamda 24 ödül verildi. Projede, birinci Hasip Dinçsoy İlkokulu, ikinci Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu, üçüncü ise Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu oldu.

Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede, yaklaşık 100 bin genci ilgilendiren bir projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüteceklerini söyledi. Projeye 15 Şubat'ta başlayacaklarını belirten Göksu, gençlere yetenek taraması yapacaklarını açıkladı. Bu proje ile Esenler'deki öğrencileri kendi yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlayacaklarını aktaran Göksu, çocukların ellerinden tutmak istediklerini dile getirdi.

İkinci bir projeden daha söz eden Göksu, şu bilgileri verdi:

"Esenler bir vizyon ortaya koydu. İstanbul'un en genç nüfusuna sahip ilçesiyiz. Yeni kurulan Eserler'in temel konsepti, akıllı şehir, burada bir bilişim şehri kuruyoruz. Dünya standartlarında bir akıllı şehir bu. Bunun içerisinde Esenler'in bütününü akıllı şehir konseptiyle kurgulayacak. Proje, burayı bir IT merkezine çevirecek, bilim merkezinin temeli atılacak."

Törende, dereceye giren okul müdürlerine, proje öğrencilerine ve öğretmenlere ödül verildi.

Törene, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Taner Yiğit ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA