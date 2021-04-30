Esenler'de gençler, zaferin komutanı Halil Kut Paşa'nın kabrini ziyaret etti

Esenlerli gençler, Irak cephesinde İngilizlere karşı Türk ordusunun başarısıyla sonuçlanan Kut'ülAmare Zaferi'nin 105. yılını Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak kutladı.

I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'nden sonra Türk ordusunun başarısıyla sonuçlanan Kut'ülAmare Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel Esenler Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Zaferin komutanı Halil Kut Paşa'nın "Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte 'Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı' birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz" sözleriyle duyurduğu bu destan, Esenlerli gençler tarafından kutlandı.

HALİL KUT PAŞA'NIN VASİYETİ

Çanakkale Gönüllüleri ve Esenler'in Yüzleri'nde bulunan gençler, ilk olarak Esenler Dörtyol Merkez Camii'nde şehitlerimizin ruhu için Kur'an'ı kerim okudu. Halil Kut Paşa'nın '29 Nisan, Kut Bayramı olarak kutlansın' vasiyetini yerine getiren gençler, ayrıca zaferin komutanının kabrini ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler