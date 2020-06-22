Esenler'de "Genç Yetenek BESYO Akademi" başvuruları başladı
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Esenler'de "Genç Yetenek BESYO Akademi" başvuruları başladı

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hayata geçirilen "Genç Yetenek BESYO Akademisi"nde kayıtların başladığını duyurdu.

Esenler'de
22.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:27

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hayata geçirilen "Genç Yetenek BESYO Akademisi"nde kayıtların başladığını duyurdu.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek öğretimlerine Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda, Milli Savunma Üniversitesinde veya Polis Akademilerinde devam etmek isteyen öğrenciler için hayata geçirilen "Genç Yetenek BESYO Akademi" için online başvuru yapılabilecek.

Genç Yetenek projesi kapsamında, üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlanan, akademi, antrenör, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi olmak isteyen, Milli Savunma Üniversitesi veya Polis Akademilerinin fiziki sınavlarına hazırlanan gençlere özel eğitimler verilecek.

Beceri, denge, dayanıklılık ve sürat gibi birçok alanda zorlu etaplardan oluşan özel yetenek sınavlarında öğrencilerin başarılı olmalarına destek amacıyla açılan akademide, alanında uzman eğitmenler ve spor hocaları eğitimler verecek.

Akademiye "esenlergencyetenek.org" adresi üzerinden online olarak veya Genç Yetenek Merkez Ofisi'ni ziyaret ederek başvuru yapılabilecek.

Kontenjan sınırı bulunan akademiye kayıt yaptıran adaylar, 3 Temmuz'da mülakata davet edilecek. Mülakatı kazanan adaylarla 6 Temmuz'da başlayacak dersler, 30 Eylül'e kadar devam edecek. Ücretsiz eğitimlerin verileceği akademiye katılmak için Esenler'de ikamet etmek şartı bulunuyor.

Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek hazırlık kurslarında, adaylara, kişiye göre analiz yapılarak doğru okula yönlendirme gibi rehberlik desteği de sunulacak.

Kaynak: AA

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