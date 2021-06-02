Esenler'de genç pedallar yarışıyor
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Esenler'de genç pedallar yarışıyor

Esenler'de genç pedallar yarışıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenler'de normalleşme, 3 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bisiklet yarışması ile sürüyor….

Esenler'li gençler, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü"nü bisiklet yarışmasıyla kutlayıp yaza merhaba diyecekler. Esenler Belediyesi Kadın veAile Müdürlüğü bünyesindeki Mihmandar Gençlik'in Bisiklet Kulübü, kısıtlamalardan dolayı aylardır bisikletlerini doyasıya süremeyen gençler için, kısıtlamaların hafiflemesiyle birlikte 3 Haziran Dünya Çevre Günü'nü de fırsat bilerek bisiklet yarışması düzenliyor.

Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde doğa ve sporla buluşmak isteyen gençlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olmak için organize edilen etkinlik; rampa atlayışları, nefes kesen akrobasi şovları, bisiklet atölyesi ve bisiklet yarışlarına sahne olacak. Yarışmayı dereceyle bitirenler, sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Kaynak: Bültenler

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