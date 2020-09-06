ESENLER'DE GELİN ALMA, 'SOKAK DÜĞÜNÜNE' DÖNDÜ ESENLER'de gelin alma sırasında getirilen müzisyenlerin çaldığı şarkılarla adeta sokak düğününe döndü.

ESENLER'de gelin alma sırasında getirilen müzisyenlerin çaldığı şarkılarla adeta sokak düğününe döndü. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, özel hastanenin acil girişinin bulunduğu cadde de yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı.

Menderes Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisinin bulunduğu 307'nci Sokak'ta oturan gelinin, damat ve yakınları tarafından evden alınması için hazırlık yapıldı. Damat üç müzisyenden oluşan mini orkestrayı gelinin evinin önüne getirerek yakınları ile beklerken, kalabalık giderek arttı. Gelinin baba evinden alınması ile birlikte müzisyenler birbirinden hareketli parçaları çalmaya başladı. Bazı gençler de yanlarında getirdikleri, düğünlerde kullanılan sis dumanları yaydı. Yakındaki özel hastanenin yatan hasta ve acil servis girişi yaklaşık yarım saat kapandı. Damat ve gelin sokakta oynarken, bazı yakınları da onlara para yapıştırdı, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Gelin ve damadın minibüse binip ayrılmasıyla da kalabalık dağıldı.

Kaynak: DHA