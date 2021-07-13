Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de kimliği belirsiz bir kişi, kuaförden dönen yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçaklayarak telefonunu ve parasını gasp edip kaçtı.

Esenler'de kimliği belirsiz bir kişi, kuaförden dönen yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçaklayarak telefonunu ve parasını gasp edip kaçtı. Gaspçının dehşet saçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00'de Esenler, Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi kuaförden eve giderken kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından yolu kesildi. Önce telefonunu daha sonrada parasını alıkoymak isteyen şüpheli, yabancı uyruklu şahsı önce darp edip daha sonra 6 yerinden bıçakladı. Daha sonra telefonu ve parayı alan gaspçı, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İLK MÜDAHALEYİ HAVLUYLA ESNAF YAPTI

Gaspçı dehşetine maruz kalan yabancı uyruklu şahsa ilk müdahale çevrede bulunan esnaflar tarafından havluyla yapıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından gaspçı dehşetine maruz kalan şahıs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GASPÇI DEHŞETİ KAMERADA

Esenler'de gaspçının şahsı bıçakladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gaspçının yabancı uyruklu şahsın yanına gelerek bıçakladığı, daha sonra birinin araya girmesiyle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı
Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı
Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı
Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baldıza taciz iddiası düğünü karıştırdı! Halayı bırakıp birbirlerine girdiler
Baldıza taciz iddiası düğünü karıştırdı! Halayı bırakıp birbirlerine girdiler
Bisikleti çalınan çocuk gözyaşları içinde hırsıza sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar
Bisikleti çalınan çocuk gözyaşları içinde hırsıza sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şevval Sam Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Balotelli Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:09:27. #1.14#

title