Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
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Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü

08.02.2021 23:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:08
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü

ESENLER'de, şiddetli fırtına nedeni ile iki farklı adreste apartmanların balkonu çöktü.

ESENLER'de, şiddetli fırtına nedeni ile iki farklı adreste apartmanların balkonu çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, fırtınanın etkisi altına girdi. Şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, Esenler Kazım Karabekir 1025 ve 1045 sokakta apartman dairelerinin balkonu sokağa çöktü. Balkon çökmesi sonucu park halinde bulunan otomobillerde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


- İstanbul
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü
Esenler'de fırtına nedeniyle 2 farklı sokakta balkon çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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