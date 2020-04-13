ESENLER'DE FIRINCILARIN KAVGASINA 31 BİN 800 LİRA CEZA Fırıncıları sokak ortasında sopalarla birbirine girdi- Kameraya yansıyan kavga sonrası 10 kişiye toplan 31 bin 800 lira para cezası kesildiAlper KORKMAZ - Ali ABLAY / İSTANBUL, - ESENLER'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin...

Fırıncıları sokak ortasında sopalarla birbirine girdi

- Kameraya yansıyan kavga sonrası 10 kişiye toplan 31 bin 800 lira para cezası kesildi

Alper KORKMAZ - Ali ABLAY/ İSTANBUL, - ESENLER'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeye gelen 2 kişi araçlarıyla ekmek satmak istedi. Caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından 10 kişi yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı. Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için polis hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası keserken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ise, fırıncıların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdıkları ve çevredekilerin ayırmaya çalıştıkları görülüyor.

Kaynak: DHA