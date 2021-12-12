Esenler'de festivalde 10 ton patates tüketildi

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler- Niğde Patates Festivali'nde 10 ton patatesten yapılan yiyecekler, Esenler halkına sunuldu. Festivalin en çok ilgi gören yiyecekleri patatesli dondurma ve patates tatlısı oldu.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Esenler-Niğde Patates Festivali'nde 10 ton patatesten yapılan yiyecekler Esenler halkına ikram edildi. Türkiye'de en fazla üretilen ve tüketilen besinlerin başında gelen patates, patso, kumpir, çubukta patates gibi çeşitli yemek türleriyle halkla buluşturuldu. Ayrıca patatesten yapılan dondurma ve patates tatlısı da vatandaşlara farklı bir lezzet deneyimi yaşattı. Dörtyol Meydanı'nda yapılan festivalde ünlü sanatçı Onur Şan halka müzik şöleni yaşatırken, festivale Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile Niğde ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Anadolu'da üretilen her bir ürünün tanıtılmasına aracı olmak istiyoruz"

Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Patates bizim mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi ve bunu en fazla yetiştiren yöre de Niğde. Niğde derneklerimizle beraber böyle bir çalışmaya girdik. İstiyoruz ki biz Anadolu'nun gerçekten o bereketli topraklarında yetişen ne kadar mahsulümüz varsa ne kadar ürünümüz varsa bu kentte herkese tanıtalım ve duyuralım. Anadolu'da üretilen her bir ürünün burada en kıymetli şekilde pazarlanmasına ve tanıtılmasına ihtiyaç varsa biz ona aracılık etmek istiyoruz. O istifadeyi sunmak istiyoruz. Bugün böyle bir şey yaptık ve çok da güzel oldu" açıklamasında bulundu.

"Patatesli dondurmanın bir püf noktası var, o bize özeldir"

Patatesli ve elmalı dondurma yapan Yasin Kürtçü, "1995'ten beri bu işi yapıyorum. Niğde'den geliyorum patates festivali için özellikle. Biz düşündük neden bir patatesli elmalı dondurma olmasın diye. Niğde Üniversitesi'nde gastronomi hocalarımla beraber istişare ederek patatesli ve elmalı dondurma ürettik. Mor patates, kırmızı patates ve Niğde'mize has misket elmasından dondurma üretimi yaptık. Şu anda Niğde merkezde satışına devam ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Biz patatesi rendeliyoruz, rendeledikten sonra onu püre haline getiriyoruz. Bir püf noktası var. O püf noktasını biz söylemiyoruz. O bize özeldir" dedi.

"Özellikle diyabet hastaları için patates tatlısı sağlıklı"

Patatesten farklı yiyecekler yapan Güldane Gültekin, "Patates tatlısı aslında çok bilinmeyen bir şey. Ceviz, fındık var içinde ve bu unsuz tatlı. Un koymuyorsunuz kesinlikle. Bazı müşterilerimiz unsuz tatlı istediğinde patates tatlısı ikram ediyorum. Tarçın olmazsa olmazı ve irmik, bu kadar. Hamurunu yoğururken içine pudra şekeri koyuyorum ve ayrıca şerbetini kaynatıyorum. Bir kilogram patatesten çıkaracağımız tatlıya bir kilo şeker, bir litre su limonla birlikte kaynatıyorsunuz. Kıvam aldıktan sonra da sıcak sıcak üstüne döküyorsunuz. Diyabet hastaları unlu tatlı yiyemezler ama patates tatlısını yiyebilirler" şeklinde konuştu.

"Esenler'de tanıtıldığı için buranın belediye başkanına ayrıca teşekkür ediyorum"

Anadolu Yakası'nda esnaf olduğunu söyleyen Niğdeli Fatih Demirbaş, "Böyle bir güzel toplantıya, organizasyona katıldığımız için çok mutluyum. İnşallah daha güzel yerlerde Niğde'mizi daha güzel temsil etmek için böyle bir oluşumda bulunduk. İstanbul Esenler'de tanıtıldığı için buranın belediye başkanına ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bereketli insanlarız, bakın yağmurla geldik. Bu çok önemli. Biz patates ekicisiyiz ve biz esnafız. Anadolu Yakası'nda esnafım ben. Böyle bir etkinliği duyunca gerçekten gururlandım ve dedim arkadaşlara hem dernek yönetimi olarak gidelim ve o güzelliğe biz de katkı sunalım dedik" diye konuştu. - İSTANBUL