Esenler'de Fabrika Yangını

Esenler'de, deri imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı üzerindeki deri imalatı yapılan 3 katlı iş yerinin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin çatısında yangın dolayısıyla hasar oluştu.