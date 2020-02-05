ESENLER'DE EVLERİ SU BASTI (1)
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ESENLER'DE EVLERİ SU BASTI (1)

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenler'de bazı evleri su bastı.

05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:32
ESENLER'DE EVLERİ SU BASTI (1)

İdris TİFTİKCİ/ 'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 'de bazı evleri su bastı.

İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağıuş etkili oldu.  Aniden bastıran ve etkili olan yağış nedeniyle Esenler Turgutreis Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Evlerini su basanlar içerideki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

----------------Su basan evler

-Evdekilerin suyu tahliye etmeye çalışmaları


Kaynak: DHA
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