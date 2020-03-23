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Esenler, Yerel

- Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak

- Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak Esenlerliler, korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" adlı yarışmayla, her gün evdeki en güzel anlarını paylaşacaklar ve sürpriz hediyeler kazanacaklar.

23.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:18
- Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak

- Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak

İSTANBUL - Esenlerliler, korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" adlı yarışmayla, her gün evdeki en güzel anlarını paylaşacaklar ve sürpriz hediyeler kazanacaklar.

Yarışmalar, 10 farklı konuda düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler; "Süper Baba", "Eğitici Anne", "Birlikte Kitap Okuyoruz", "Birlikte Oyun Oynuyoruz", "Penceremden Esenler", "En Güzel Aile Birlikteliği, "En Güzel Balkon", "Sanat Evi", "Evde Spor" ve "Hobilerim" konularında çektikleri en güzel fotoğrafları veya videoları paylaşacaklar.

"EvdeKalEsenKal" etiketi ile gönderilecek

Yarışmacıların kendi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden "EvdeKalEsenKal" etiketiyle paylaşacağı fotoğraf ve videoların, evdekalesenkal@gmail.com mail adresine de gönderilmesi gerekiyor. Paylaşımlar, saat 15.00'e kadar atılabiliyor. 15.00'dan sonra yapılan paylaşımlar, bir sonraki gün düzenlenecek yarışma için geçerli oluyor.

Her akşam 20.00'da açıklanacak

23 Mart Pazartesi günü başlayacak yarışmaya katılmak için Esenler'de oturma ve paylaşımın yapıldığı Esenler Belediyesi sosyal medya hesabının takip edilmesi gerekiyor. Her kategoride bir kazananın olacağı yarışmada, kazananları Esenler Belediyesi jürisi ve paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabındaki beğeniler belirliyor. Her akşam saat 20.00'de, Esenler Belediyesi sosyal medya hesapları ve Esenler Belediyesi'nin internet sitesi adresi üzerinden sonuçların açıklanacağı yarışmada, kazananlara sürpriz hediyeler verilecek. Hediyeler, korona virüs ile mücadele dönemi sona erdikten sonra sahiplerine ulaştırılacak.

- Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak

Kaynak: İHA

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- Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak

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