Esenler'de ev yangını
Esenler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Esenler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 203 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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