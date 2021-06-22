Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu
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Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen bir kişi başına silah dayayarak intihara kalkıştı.

Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen bir kişi başına silah dayayarak intihara kalkıştı. Genç adam, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, saat 19.00'da Esenler Mimar Sinan Mahallesi 79. Sokak'ta yaşandı. Boşandığı eşiyle barışmak isteyen bir adam, eski eşinin evinin önüne geldi ve başına silah dayadı. Eski eşiyle konuşmak isteyen adam, polis ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından elindeki silahı bırakarak teslim oldu. İntihara teşebbüs eden adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Furkan Tan/ İHA)

Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu
Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu
Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu
Esenler'de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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