ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN BABA 5.KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN BABA 5.KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA
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