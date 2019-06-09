ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN BABA 5.KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN BABA 5.KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN BABA 5.KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ (Aktüel 1)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN BABA 5.KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ (Aktüel 1)
(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA
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