Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

22.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:16
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Esenler'de psikolojik problemleri olan görme engelli Suriye uyruklu Ahmet İ. eşini bıçaklayarak yaraladı.

Esenler'de psikolojik problemleri olan görme engelli Suriye uyruklu Ahmet İ. eşini bıçaklayarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Ahmet İ, kızının evine giden eşini burada bekledi.

İsmi henüz öğrenilemeyen eşi, bir süre sonra Ahmet İ'nin yanına geldi. Ahmet İ, yanına gelen eşine, arkasına gizlediği bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

Kadının çığlıklarını duyan komşuları ve mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşini yaralayan Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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