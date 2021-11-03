Esenler'de ecza deposunu kurşunlayan şüpheli yakalandı
Esenler'de bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Giyimkent'teki Nezir E'ye ait ecza deposuna 27 Ekim sabah saatlerinde gelen bir kişi, üzerindeki tabancayla iş yerine yönelik saldırıda bulundu.
Saldırgan, iş yeri içerisine birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkaline ulaşan polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından şüpheliyi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, üzerindeki tabancayı çıkararak iş yerine giren E.E'nin, kısa bir süre sonra iş yerinden uzaklaştığı, iş yeri sahibinin de şüpheliyi kovaladığı anlar yer alıyor.
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