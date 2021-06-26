Esenler'de e-spor şenliği başladı
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Esenler'de e-spor şenliği başladı

Esenler'de e-spor şenliği başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de e-spor şenliği PUBG turnuvası ile başladı.

Esenler'de e-spor şenliği PUBG turnuvası ile başladı. Etkinliğe katılan herkese 2 GB internet paketi hediye edildi.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşen turnuva  e-spor meraklısı gençleri bir araya getirdi. Etkinliğe katılan herkese 2 GB internet paketi hediye edildi. Etkinlikte birinciye tablet bilgisayar, İkinciye bluetooth kulaklık ve üçüncüye cep telefonu uyarlı oyun konsolu hediye edilecek.

Etkinlikte herkese açık PUBG turnuvası ve etkinliğe özel PUBG turnuvası yapıldı. E-spor meraklısı gençler kıyasıya yarıştığı şenlikte bir de playstation oyun alanı kuruldu. Etkinlik LED ekranlarda canlı yayınlandı. Saat 20.00'ye dek sürecek etkinlikte Rüzgarlı Tepe'nin Çocukları sahne alarak gençlere keyif dolu anlar yaşatacak.

"AÇIK HAVA OYUNLARINI ÇOK BEĞENDİM"

Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Medine Gülkitmir, "15 Temmuz Millet Bahçesi'ne tesadüfen geldim. Açık hava oyunlarını çok beğendim. Oyunların çoğu çok seçenekliydi. Genç yeteneğe katıldık. 2 GB hediye verildi. Her hafta sonu bu tarz organizasyonlar olursa bizim için çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Eyüp Taha Oğuz ise, "Buraya ailemle piknik için geldim. Yarışmayı duyunca bu alana gelerek yarışmaya katıldım. Playstation bölümünde yarıştım. Basketbol yarışmasında iki maçı da kazandım sonuçları bekliyorum. Pandemide evlerimizde kaldık. Bizim için çok zor oldu. Bu tür etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Etkinliklerin sayısı daha artırılmalı" diye konuştu.


Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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