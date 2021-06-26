Esenler'de e-spor şenliği başladı
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Esenler'de e-spor şenliği başladı

Esenler'de e-spor şenliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen E-spor Turnuvası PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen E-spor Turnuvası PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı.

Esenler Belediyesi, son yıllarda gençler tarafından ilgiyle takip edilen e-sporu, düzenleyeceği şenlikle 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne taşıyor. E-spor meraklısı gençleri buluşturacak bu renkli etkinlikte, herkese 2 GB internet paketi hediye edilecek.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen son yılların popüler oyunu PUBG, E-spor şenlikleri kapsamında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gençleri bir araya getirdi. Yarışmak için önce kayıtlar yapıldı. Ardından kıyasıya mücadele edilen E-spor Turnuvası PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı. Ayrıca,e-spor meraklısı gençler playstation oyun alanında da ter döktü. Yarışma sona erdikten sonra LED ekranlarda canlı yayınlanarak kazananlara 2 GB internet paketi hediye edildi. Daha sonra etkinlikte Rüzgarlı Tepe'nin Çocukları sahne alarak gençlere keyif dolu anlar yaşattı.

"İnşallah şampiyon olacağım"

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Furkan Tonyalı, "Pubg turnuvası gördüm. Hemen görüp geldim. Oynamaya başladım. Bu oyunu arkadaşımla da oynuyordum. Buraya ailemle geldim. Normalde babam bu oyunu oynamama izin vermiyordu. Bu renkli turnuvayı görünce oynamama izin verdi. İnşallah şampiyon olacağım. Çok heyecanlıyım eğer birinci olursam çok mutlu olurum" dedi.

"Çok heyecanlıyım"

İlk oyunu ikinci olarak kazanan Tunahan Çelik, "Fazla heyecan oluyor. Önüne adam geldiğinde çok fazla ne yapacağını bilemiyorsun. Bir şekilde başardım. Birinci olmadım ama ikinci oldum. Bu oyunu en son 1 ay önce oynamıştım. Fazla oynamıyorum. Turnuvayı duyunca evim yakın olunca hemen geldim. Top ve 2 GB internet hediye ettiler. Bir de 50 liralık playstore hediye çeki kazandım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı
Esenler'de e-spor şenliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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