Esenler'de, Dünya Çay Günü'nde 73 çeşit çay ikram edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenler'de, Dünya Çay Günü'nde 73 çeşit çay ikram edildi

Esenler'de, Dünya Çay Günü'nde 73 çeşit çay ikram edildi
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla vatandaşlara 73 çeşit çay ikram etti.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, 15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla vatandaşlara 73 çeşit çay ikram etti.

Belediye tarafından Dörtyol Meydanı'nda kurulan çadırda, Dünya Çay Günü dolayısıyla semaverlerde 73 çeşit çay demlendi.

Demlenen çaylar, çadırı ziyaret eden vatandaşlara, değişik ülkelerin gençleri tarafından sunuldu.

Müzik eşliğinde çay içen kişilere, lokum da verildi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, yaptığı açıklamada, çayın, kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

İki kişi bir araya geldiğinde ilk söylenilen şeyin çay olduğunu ifade eden Cerrahoğlu, bu anlamlı günde, soğuk havada insanlara sıcak çay ikram ettiklerini belirtti.

Bugün akşama kadar çay ikramının devam edeceğini anlatan Cerrahoğlu, ayrıca ilçedeki 39 çağ ocağında da gün boyu ücretsiz çay dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

 En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

 Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title