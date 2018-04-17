Esenler'de deprem tatbikatı ile gençlere afet bilinci

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER Belediyesi İstanbul'da yaşanması beklenen deprem ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda senaryo gereği 6.5 büyüklüğünde ve 45 saniye süren depremin ardından tahliye ve arama-kurtarma tatbikatı yaptı.

Esenler Belediyesi, toplumda afet bilinci oluşması için, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT) ile yürüttüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve İGDAŞ ekiplerinin de yer aldığı tatbikat, senaryo gereği 6.5 büyüklüğünde ve 45 saniye süren depremle başladı. Deprem uyarı sesi ile birlikte binada bulunan öğrenciler önce çök-kapan-tutun yöntemi yaptı, 15 saniye sonra ikinci deprem uyarı sesi ile birlikte 1500 öğrenci ve akademik personel hızlı bir şekilde binayı tahliye ederek toplanma alanına intikal ettiler.

Deprem tatbikatında üniversite öğrencileri güvenli bir şekilde tahliye edildi. İlk olarak tahliyenin hemen ardından tatbikat yapılan binaya gelen ESKAT ekipleri tatbikat sahasında kotrolü sağladı.

Tatbikat senaryosu içerisinde doğalgaz kaçağı da vardı ve İGDAŞ ekipleri sembolik gaz sızıntısına olay yerine hızla gelerek müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri ise binaya girerek olası bir yangına anında müdahalede bulundu.

Bina içinde meydana gelen sembolik depremde yaralılarda vardı. Deprem anında yaralanan 5 öğrenci için arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. ESKAT olay yerinde binalarda mahsur kalan yaralıları tüm teknolojik imkanlarını ve profesyonel ekipmanlarını kullanarak bina dışına çıkardı ve hazır bekleyen ambulansa yerleştirdi.

Tatbikatın sonunda ise, tahliye edilen 1500 üniversiteli öğrenci, tüm belediye yetkilileri, İGDAŞ ve İtfaiye ekiplerini ayakta alkışladı.

Bilim insanlarınca beklenen Marmara depreminin özellikle İstanbul'da büyük bir yıkım yaratabileceği düşünelerek yapılan çalışmalara, gerçeği aratmayan bu deprem tatbikatı örnek oluşturdu. Deprem anında hastane ve okul gibi toplu bulunulan mekanlarda neler yapılması gerektiğinin uygulamalarla gösterildiği Esenler deprem tatbikatında, aynı zamanda 1500 kişiden oluşan öğrenci topluluğunun deprem sırasında neler yapması gerektiği uygulamalı olarak tatbik edilmiş oldu.

Ayrıca toplanma alanında kurulacak Deprem Çadırı'nda; enkaz resimleri sergisinin yanı sıra arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, afet bilinci eğitimi verilmesi ve afet gönüllüsü başvurularının kabul işlemleri yapıldı.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

(Tür: İstanbul)