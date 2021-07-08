ESENLER'DE DAKİKALARCA ÜZERİNDE OTURDUĞU MOTOSİKLETİ ÇALDI
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ESENLER'DE DAKİKALARCA ÜZERİNDE OTURDUĞU MOTOSİKLETİ ÇALDI

ESENLER'DE DAKİKALARCA ÜZERİNDE OTURDUĞU MOTOSİKLETİ ÇALDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de gece geç saatlerde bir kişi, üzerinde dakikalarca oturduğu motosikleti çaldı.

ESENLER'de gece geç saatlerde bir kişi, üzerinde dakikalarca oturduğu motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin sahibi Engin Çakır, "5 çocuğum var, onların rızkını kesip aldım bu motoru. Sanki kendi malı gibi alıp götürdü" dedi.

Olay, Nene Hatun Mahallesi 146 Sokak'ta 6 Temmuz'da gece saatlerinde yaşandı. Engin Çakır sabah saatlerinde işe gitmek için uyandığında, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Komşusunun güvenlik kamerasına bakan Çakır, bir kişinin motosikletini çaldığını gördü. Polis ekiplerine haber veren Çakır, motosikletini çalan kişiden şikayetçi oldu. 

"SANKİ KENDİ MALI GİBİ ALIP GÖTÜRDÜ"

Engin Çakır, "Sabah uyandım bir baktım motorum yok. Kameraya baktım gece biri gelmiş önce merdivende oturdular sonra gidip motorun başında oturdu. Baya oturdu 10-15 dakika ardından motoru alıp götürdü. Karakola bilgi verdim. Bu kişiyi tanımıyordum. Kendisinden şikayetçiyim. Cezası ne ise çeksin. 5 çocuğum var. Onların rızkını kesip aldım bu motoru. Sanki kendi malı gibi alıp götürdü" dedi. 

O ANLAR KAMERADA

Motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokakta park halindeki motosiklete yanaşıp, üzerine oturduğu görüldü. Yaklaşık 10 dakika boyunca motosikletin üzerinde oturan kişinin ardından motosikleti rahat tavırlarıyla alıp gittiği görünüyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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