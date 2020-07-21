Esenler'de dairede klima patladı; o anlar kamerada ESENLER'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı.

ESENLER'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenler'de meydana geldi. Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katındaki dairedeki klimada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada karşı binada olan bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kayda girdi. Bir süre sonra klima bomba gibi patladı. Patlama anı kamaraya saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlama olan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, daire içinde hasar oluştu.

Kaynak: DHA