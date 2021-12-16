ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ ESENLER'de 6 katlı bir binada yangın çıktı. Daireyi alevler sararken binadakiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Yangın, Esenler Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde 6 katlı bir binanın apartmanın 5'inci katında çıktı. Alevlerin bir anda yükselmesiyle üst katta yaşayan 5 kişi çatıya kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki 5 kişiyi kurtarırken dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Metin Şahin, "Marketten gelirken pencereden duman çıktığını gördüm. Üst kattakiler de pencereden bağırıyordu. Sonra itfaiyeyi aradık. Belli bir sür sonra itfaiye geldi. Evde kimsenin olmadığını söylediler" dedi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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