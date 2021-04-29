Esenler'de, çölyak hastalarına Ramazan ayında glütensiz gıda kolisi dağıttı

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çölyak Hastaları Derneği'nin Esenler'de belirlediği çölyak hastalarına Ramazan ayında glütensiz gıda kolisi desteğinde bulundu.

Ekipler içerisinde; makarna, un, kurabiye, kek, kakao, bebe bisküvisi gibi gluten içermeyen, 18 kalemden oluşan gıda kolilerini 50 çölyak hastasına ulaştırdı. Ücretsiz şekilde kapılarına kadar getirilen gıda kolilerinden çok memnun olduklarını belirten çölyak hastaları, Esenler Belediyesi yetkililerine kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler. Esenler Belediyesi'nin Esenler'deki çölyak hastaları için glütensiz gıda kolisi desteği devam edecek.

NADİR KAFE DE ÇÖLYAKLILAR İÇİN HAZIR!

Öte yandan Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Şifa Evi'nin içinde bulunan Nadir Kafe'de, nadir hastalıkları bulunan hastalar için kendi rahatsızlıklarına özgü gıdalar bulunduruyor. Çölyak hastaları da, Nadir Kafe'den glüten içermeyen gıdalar alabiliyor ve kişisel gelişim hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

Kaynak: Bültenler