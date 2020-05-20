Esenler'de çocuklar doğa ile buluştu Bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşayan 14 yaş altı çocuklar, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde keyifli anlar yaşadı.

Bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşayan 14 yaş altı çocuklar, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde keyifli anlar yaşadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden maskeli çocuklar, ebeveynleriyle birlikte belediye görevlilerinin hazırladığı çeşitli etkinliklere katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada sadece Çarşamba günleri 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 14 yaş altı çocukların heyecanı, Esenler'de ikiye katlandı. Anne babalarıyla 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne koşan çocuklar, keçiden oğlağa, koyundan köpeğe, tavşandan ördeğe kadar birçok hayvanı yakından görebilmenin yanında ayvadan kayısıya, elmadan eriğe, armuttan duta, nardan şeftaliye çeşit çeşit meyve ağaçları ile sebzelerin yetiştiği bahçeleri gezdiler. Çocukların doğayı ve doğalı öğrenmeleri için tasarlanan hayvan parkı ile meyve sebze bahçelerinde tam bir köy hayatını yaşayıp gözlemleme imkanı yakaladılar.

ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları esas alınarak, 8-10'arlı gruplar halinde 15-20'şer dakikalık süreler ile gerçekleştirilen organizasyonda, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan hayvanlar ve yetişen sebze meyvelerle ilgili soruların yer aldığı ödüllü bir yarışma düzenlendi. Yarışmada başarılı olanlara palyaçolar çeşitli hediyeler verdi.

"BU PARKLAR ÇOCUKLARIMIZLA GÜZEL"

15 Temmuz Millet Bahçesinde 14 yaş altı çocukları ziyaret ederek kolonya ve çikolata dağıtan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bugün çocuklarımızın dışarıya çıkma günleri. Bu parkların onlarla güzel olduğunu bir kez daha gördük. Dün bu park bomboştu. Bugün en güzel şekilde doldu. Bu park yeşilliği ile doğası ile zaten çok güzel bir park. Ama bu park asıl çocuklarla güzel. Bugün parkta çocuklarla beraberiz kolonya ve çikolata dağıtıyoruz. Bayramlarını şimdiden tebrik ediyoruz. Cenabı hak ülkemizi bir an evvel virüs belasından kurtarsın. Gerçekten parklar içinde insan olduğu zaman kıymetli oluyor. Güzelliği o zaman ortaya çıkıyor. Şuan da o güzelliği yaşıyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYEMİZE ÇOCUKLARIMIZI UNUTMADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

8 ve 10 yaşlarındaki iki oğlunu Millet Bahçesi'ne getiren Şerif Bozduman, "Çocuklar için zor bir durum. Evde çok sıkıldılar. Bu hafta çıkardık. Sıcakların etkisiyle evde çok bunaldılar. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe kurallara dikkat etmeye çalışıyoruz. Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çocuklar için bu parkı açmaları çok güzel bir hizmet oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Mert Bozduman ise, "Palyaçolarla oynadık. Biraz temiz hava aldık. Şimdi de ördeklere yem veriyoruz. Maskemizi taktık. Kurallara uyuyoruz ki korona tehlikesi geçsin. Tekrar normal hayata dönebilmek için herkes kurallara uysun" dedi.

Kaynak: DHA