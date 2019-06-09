Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir adam eşini ve 2 çocuğu silahla vurduktan sonra yaşadığı...
Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir adam eşini ve 2 çocuğu silahla vurduktan sonra yaşadığı binanın 5'inci katından kendini atarak intihar etti.
Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir adam eşini ve 2 çocuğu silahla vurduktan sonra yaşadığı binanın 5'inci katından kendini atarak intihar etti. Ağır yaralanan kadının ve çocukların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Kaynak: İHA
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