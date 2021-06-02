Esenler'de çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı

Esenler'de yapılan asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Esenler'de yapılan asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesine bağlı Motorize Büro Amirliği ve yunus ekipleri, dün ilçede asayiş ve koronavirüs denetimleri yaptı.

8 ayrı noktada yapılan uygulamalarda toplam 21 bin 173 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, farklı suçlardan arandığı ve firari olduğu tespit edilen 48 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

1713 araçta yapılan kontrolde ehliyeti bulunmayan 2 kişiye ceza kesilirken 10 metruk bina ve 60 çocuk parkında gerçekleştirilen uygulamada ise uyuşturucu madde bulunduran 5 kişi ile ruhsatsız silah bulunduran 1 kişiye de yasal işlem uygulandı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda da hoparlör içine gizlenmiş 125,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan