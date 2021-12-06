Esenler'de çatı yangını

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 23: 19 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Davutpaşa, Bayrampaşa ve Güngören itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimiz yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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