Esenler'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasıyla yol çöktü

Esenler'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılarak yolun çökmesi sonucu 4 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Esenler'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılarak yolun çökmesi sonucu 4 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kemer Mahallesi 945. Sokak'ın asfaltında gece saatlerinde çatlaklar oluştu. Çatlaklar kısa sürede büyürken yol alt tarafta devam eden inşaatın istinaf duvarının yıkılmasıyla yaklaşık 30 metrelik alana çöktü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sabah saatlerinde sokakta bulunan 4 binadaki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Çökmenin olduğu sokak ve inşaatın devam ettiği alt sokak, polisler tarafından trafiğe kapatılarak şerit çekildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken göçüğün olduğu yerde hafriyat kaldırma işlemleri devam ediyor.

Şantiyede çalışan bir işçi, göçüğün olduğu yerde bir gün önce 6 kişi çalıştıklarını ve şans eseri o gece konteynerlerde kimsenin kalmadığını söyledi.

Kaynak: AA