ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de çatının düşme anı saniye saniye kaydedildi

İSTANBUL - Esenler'de bir evin çatısından koparak asılı kalan parça, sokak içerisine düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, parçanın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için "Sarı Kod" uyarısında bulunmasının ardından pek çok yerde şiddetli rüzgar ve lodos etkisini sürdürüyor. Esenler Menderes Mahallesi'nde kuvvetli rüzgardan dolayı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı başka bir evin çatısına takıldıktan belli bir süre sonra ara sokağa düştü. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçanın düştüğü anlar kameraya yansıdı.