Son dakika haberleri! ESENLER'DE BİNADA ÇIKAN YANGINI ÇÖKME SANIP SOKAĞA DÖKÜLDÜLER - Haberler
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Son dakika haberleri! ESENLER'DE BİNADA ÇIKAN YANGINI ÇÖKME SANIP SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ESENLER'de, 6 katlı binada çıkan yangın nedeniyle çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, binada çökme yaşandığını sanıp sokağa döküldü.

ESENLER'de, 6 katlı binada çıkan yangın nedeniyle çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, binada çökme yaşandığını sanıp sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi 142 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın giriş katında oturan apartman sakinleri, yıkılma ve çatırdama sesleri duyduktan sonra hızla sokağa çıktı. Apartmanda oturan diğer vatandaşlara da haber verilmesi üzerine apartman boşaltıldı. Vatandaşlar sokağa çıktıktan sonra binanın bodrum katında yangın çıktığı anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı.

"YIKILMA SANDIK AMA YANGINMIŞ"

Sesleri duyduktan sonra sokağa çıkan İbrahim Aydoğdu, "Önce yıkılma, daha sonra çatırtı sesleri duyuldu. Hemen ekiplere haber verdik. Biz yıkılma sandık ama yangınmış. Üst katlardakiler duymamış ki binayı hemen boşaltmadılar. Şu an binayı boşaltıyorlar. Ekipler de müdahale ediyor" dedi.

Son dakika haberleri! ESENLER'DE BİNADA ÇIKAN YANGINI ÇÖKME SANIP SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Son dakika haberleri! ESENLER'DE BİNADA ÇIKAN YANGINI ÇÖKME SANIP SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Son dakika haberleri! ESENLER'DE BİNADA ÇIKAN YANGINI ÇÖKME SANIP SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberlerine göre ESENLER'de, 6 katlı binada çıkan yangın nedeniyle çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, binada çökme yaşandığını sanıp sokağa döküldü.

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