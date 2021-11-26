Esenler'de bıçaklı saldırgan tedirginliği

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de iddialara göre psikolojik sorunları olan bir kişi yoldan geçenlere ve çocuklara bıçakla saldırdı. Mahalleli, şikayetlerine rağmen serbest bırakılan saldırgan yüzünden tedirgin. Bıçaklı saldırıya uğrayanlardan Cihat Gülbaş, "Kafama ve koluma bıçak salladı. Dün de bir kadına saldırmış" dedi.

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evin çatısında kalan 30 yaşlarındaki Sercan T. mahallenin korkulu rüyası oldu. İddialara göre psikolojik sorunları olan ve sokaktan geçenlerden para isteyen Sercan T., vermeyenlere de bıçakla saldırdı. Şikayetler üzerine bir süre önce gözaltına alınan Sercan T. bir gün sonra serbest bırakıldı. Serbest kalan Sercan T. iddialara göre önceki gün bir kadına daha bıçakla saldırdı. Mahalle sakinleri de kadının çığlıklarını duyduklarını söyledi.

"KAFAMA VE KOLUMA BIÇAĞI SALLADI"

"BU ADAM İNSANLARA TEHLİKE DEMEK"