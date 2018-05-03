Bebeği Çanta İçinde Sokağa Attı, Temizlik İşçileri Buldu! O Anlar Anbean Kaydedildi
Esenler'de çanta içinde sokağa atılan bebeği temizlik görevlileri buldu. Bebeğin bir kadın tarafından bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenler'de 2 gün önce, çanta içinde sokağa bırakılan bebeği temizlik görevlileri buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bebeğin bir kadın tarafından bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
TEMİZLİK İŞÇİLERİ ÇANTADAN GELEN AĞLAMA SESİNİ DUYDU
Esenler Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, Oruç Reis Mahallesi'nde 2 gün önce, bir çantadan ağlama sesi geldiğini duydu. Çantayı açan görevliler yeni doğduğu tahmin edilen bir bebekle karşılaştı.
BEBEK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis, kız olduğu belirtilen bebeği bırakan kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
KADININ, BEBEĞİ BIRAKMA ANI KAMERADA
Bebeğin bir kadın tarafından bir çanta içinde götürülerek bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda elinde bir çanta ile yürüyen bir kadının, eli boş olduğu halde tekrar geri dönerken görülüyor.
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BU KADIN BULUNDUGUNDA EGER SUC ORTAGIYSA EN AGIR CEZA ALMALI EGER DOGURAN ATTI ISE KESINLIKLE RAHMI ALINMALI ANNE OLMASI ENGELLENMELIDIR HAYATI BOYUNCA HIC BIR COCUK SAHIBI OLMAMALI HATTA COCUK YUVASINDAN COCUK BILE VERILMEMELI COCUKLARLA ILGILI YERLERDE CALISTIRILMAMALI COCUK BAKICILIGI ÖGRETMEN VS VS ENGELENMELIDIR BAKIN BU SUCLAR NASIL BIR ANDA KESILIVERIYORCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Kimi cocuk ister allah vermez kiminede verir kiymet bilmezCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu tür kişilerin annelik duyguları yaradan tarafından alınmış diye tahmin ediyorum. bir anne evladına yapamaz bunu hadi kolunu kes çöpe bırak git yiyosa hadi bacağını kopar fırlat lazım değil diye yiyosa tabiki. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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MİKROOOP... YÜRÜYÜŞÜNDE MEYMENET YOK.....Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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CEHENNEM EBEDİ YURDUN OLSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır