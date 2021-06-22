Son dakika gündem: ESENLER'DE BAŞINA SİLAH DAYAYIP ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN ESKİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU
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Son dakika gündem: ESENLER'DE BAŞINA SİLAH DAYAYIP ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN ESKİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İstanbulDHAEsenler'de, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüşmek için evinin önüne gelen eski koca, başına silah dayayarak polisi uzun süre uğraştırdı.

İstanbulDHA

Esenler'de, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüşmek için evinin önüne gelen eski koca, başına silah dayayarak polisi uzun süre uğraştırdı. Müzakereci polislerin bir buçuk saatlik ikna çabaları sonucu silahı bırakarak teslim olan Muhammet E. gözaltına alındı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşiyle barışmak isteyen Muhammet E., eski eşinin evinin önüne gelerek başına silah dayadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başına silah dayayan Muhammet E.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, müzakereci polislerin bir buçuk saat süren ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakan Muhammet E. polise teslim oldu. Muhammet E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Son dakika gündem: ESENLER'DE BAŞINA SİLAH DAYAYIP ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN ESKİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika gündem: ESENLER'DE BAŞINA SİLAH DAYAYIP ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN ESKİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika gündem: ESENLER'DE BAŞINA SİLAH DAYAYIP ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN ESKİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika gündem: ESENLER'DE BAŞINA SİLAH DAYAYIP ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN ESKİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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