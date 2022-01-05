ESENLER'DE 'BARUT' ADLI KÖPEK SOKAKTA AĞZI VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de, sokakta ağzı ve ayakları bağlı halde bulunan 'Barut' adlı köpek, Esenler Belediyesi ekipleri tarafından alınarak, gerekli tedavilerinin ardından sahibine teslim edildi.

Taşeron bir inşaat firmasında çalışan Cevdet Güler'in 2 aylık iken sahiplendiği ve 8 yıldır baktığı 'Barut' isimli Rottweiler cinsi köpeği, pazartesi akşam saatlerinde, Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bağlı bulunduğu inşaattan kayboldu. Güler, kaybolan köpeğinin ağzı ve ayakları iple bağlı haldeki fotoğraflarına sosyal medyada rastladı. Aynı fotoğrafı gören Esenler Belediyesi ekipleri, sokakta ağzı ve ayakları iple bağlı haldeki köpeği koruma altına aldı. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan köpeğin sahibi Cevdet Güler, Esenler Belediyesi'ne ulaşarak köpeğini istedi. 'Barut' adlı köpek, Esenler Belediyesi ekiplerince sahibi Güler'e teslim edildi.

ONA ÖMRÜM YETTİKÇE BAKACAĞIM

Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Cevdet Güler, Barut, aldığımızda iki aylık bir bebekti. 8 ay evde besledikten sonra bizimle birlikte inşaatlara, şantiyelere geldi. Biz neredeysek Barut hep yanımızdaydı. Hiçbir zaman birbirimizden ayrı kalmadık. Şu an 8 yaşında. 7 yaşında bir kızım var. Onunla beraber büyüdüler. Çocuklar büyüdükçe, köpekten uzaklaşmaya başladılar. Ben de 'bakmayacaksanız barınağa vereceğim. Sahiplendireceğim' dedim. Barut'u, daha önce eğitim aldırdığım barınağa götürüp teslim ettim. Sahiplenmek isteyen iyi birine vermelerini söyledim. 2 gün geçtikten sonra Barut'un yokluğu bana çok koydu. Evlat acısı gibi hissettim. Hemen barınağı aradım. 'Barut'u almaya geleceğim. Kimseye vermeyin, ben ona ömrüm yettikçe bakacağım' dedim diye konuştu.

AĞZI VE BACAKLARI BAĞLI FOTOĞRAFINI GÖRDÜM

Belediye yetkililerine teşekkür eden Cevdet Güler, 2 gün önce, nasıl olduysa, zincirinden kurtularak kaybolmuş. O akşam eşim sosyal medyada köpeğin ağzı ve bacakları bağlanmış fotoğrafını görüyor. Ben de belediyeyi arayıp köpeğin sahibi olduğumu, gelip alacağımı söyledim. Ertesi gün gittim ve köpeğimizi barınaktan aldım. Sosyal medyada fotoğrafı görünce Esenler Belediyesi sahip çıkmış. Hayvan barınağındaki arkadaşlara da çok teşekkür ederim, Barut ile ilgilenmişler dedi.

ONLARDA NE HAYVAN NE DE İNSAN SEVGİSİ VAR

Köpeğinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Güler, Elini ayağını bağlayan o insanlara lanet ediyorum. Onlarda ne hayvan ne de insan sevgisi var. Barut, bizim çocuğumuzdur. Sanıyorum hayvanı bağladıkları için bazen kendi kendine ayağına havlıyor. Psikolojisi bozulmuş. Artık bizimle beraber. Eski haline dönecektir ifadelerini kullandı.