ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA
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ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA

SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADIŞahin BOZKURT/İSTANBUL DHA - ESENLER'de banka şubesine gelen şüpheli silahlı soygun girişiminde bulundu.

13.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:53
ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA

SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADI

Şahin BOZKURT/İSTANBUL - ESENLER'de banka şubesine gelen şüpheli silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçan şüpheliyi sokakta vatandaşlar durdurdu. Vatandaşların yakaladığı, şüpheli etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-----------------Soyguncunun görüntüsü-Bankadan çıkışı-Vatandaşların peşinden koşması-Silahını düşermesi-Soyguncuyu dövmeleri-Olay yerinden görüntüler 

 


Kaynak: DHA
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