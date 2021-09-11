ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler
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ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

3 Otogar sapağında aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bariyerlere çarparak durabildi.

3 Otogar sapağında aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında 3 Otoyolu Otogar sapağında meydana geldi. İddialara göre, aşırı hızla ilerlediği iddia edilen Hakan Karabulut'un kullandığı 34 AB 9025 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle önce yol ayrımındaki bariyerlere, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Karabulut yaralandı. Bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdhalesinin ardından Karabulut'u hastanye kaldırdı. Karabulut, hastaneye götürülürken gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle Otogar sapağında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekiler, trafiği açmak için otomobili yol kenarına kaldırmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Gelen çekici yardımıyla otomobil kaldırılarak trafik akışı normale döndü.

ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI
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Haber: ESENLER'DE AŞIRI HIZLI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler
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