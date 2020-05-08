Esenler'de asfaltı çatlayan sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Esenler ilçesinde, asfaltta meydana gelen çatlaklar nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Esenler ilçesinde, asfaltta meydana gelen çatlaklar nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı.

Yapımı devam eden bir inşaatın da bulunduğu Kemer Mahallesi 945. sokakta gece yarısı kayma ve derin çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatılan sokakta bulunan bir binanın temiz su borusu da patladı.

Bölgede paniğe neden olan olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA