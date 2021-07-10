Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı
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Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı Esenler'de 8 ayrı noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 61 kişi yakalandı.

Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de 8 ayrı noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 61 kişi yakalandı.

Esenler'de 8 ayrı noktada 40 polis ekip 25 yunus ekibinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 18 bin 523 şahsın Genel Bilgi Tarama kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 61 şahıs yakalanırken, bin 325 araç da denetlendi. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı. Ayrıca araç denetimleri esnasında ehliyetsiz araç kullanan 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Esenler'de bulunan 12 metruk bina, 30 çocuk parkı kontrol edilirken, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, hırsızlık şüphelisi 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı
Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı
Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı
Esenler'de asayiş uygulaması: Aranan 61 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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