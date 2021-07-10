ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de polis ekipleri ilçe genelinde farklı noktalarda asayiş denetimi gerçekleştirdi.

ESENLER'de polis ekipleri ilçe genelinde farklı noktalarda asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı.

Esenler' de polis ekipleri ilçe genelinde birçok noktada asayiş denetimi gerçekleştirdi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimi, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte yaptı. Denetimlerde 18 bin 523 kişinin GBT sorgusu yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı. Uygulamada bin 325 araç denetlendi. 2 ruhsatsız silah bulunduran araç sürücüsüne ise işlem yapıldı.

Ayrıca Esenler ilçe sınırları içerisinde bulunan 12 metruk bina ve 30 çocuk parkını kontrol eden polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran 12 şüpheliyi de gözaltına alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİNDE ARANAN 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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