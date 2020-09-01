ESENLER'DE ARAÇ ARIZASI NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
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ESENLER'DE ARAÇ ARIZASI NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Esenler Otogar Viyadüğü'nde meydana gelen araç arızası nedeni ile ulaşım iki şerit üzerinden sağlanırken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

01.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:47

Esenler Otogar Viyadüğü'nde meydana gelen araç arızası nedeni ile ulaşım iki şerit üzerinden sağlanırken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

Öğle saatlerinde Otogar Viyadüğü, Aksaray istikametinde araç arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle trafik iki şerit üzerinden sağlanmaya başladı. Bölgede yoğunluk oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. Mahmutbey'e kadar uzanan trafikte, sürücüler zor anlar yaşarken, yaşanan yoğunluk yan yol ve bağlantı yollarına da sıçradı. Yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan trafik, arızalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

ESENLER'DE ARAÇ ARIZASI NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaynak: DHA

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