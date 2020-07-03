Esenler'de apartmanın merdiveni çöktü: 1 yaralı
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Esenler'de apartmanın merdiveni çöktü: 1 yaralı

Esenler'de iki katlı bir apartmanın içinde bulunan merdivenlerde çökme meydana geldi.

Esenler'de apartmanın merdiveni çöktü: 1 yaralı
03.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:40

Esenler'de iki katlı bir apartmanın içinde bulunan merdivenlerde çökme meydana geldi. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, bina çökme tehlikesine karşı boşaltıp mühürlendi.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Tuna Mahallesi 694 Sokak'ta bulunan iki katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın içinde bulunan merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çökmenin yaşandığı merdivenlerde çalışma başlattı. Bir kişinin yaralandığı olayda, itfaiye ekipleri merdiven aracıyla üst katta bulunan vatandaşları tahliye etti. Yaralı kişi önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri de binaya gelerek binanın çökme riski olduğunu belirleyip binayı mühürledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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