Esenler'de Anneler Günü'nde en iyi sofrayı hazırlayan kazanacak

Anneler Günü'ne özel düzenlenecek yarışmada annesi için en iyi sofrayı hazırlayıp, en iyi sunumu yapan ve en güzel Anneler Günü mesajını veren çocuklar tablet kazanacak.

Anneler Günü'ne özel düzenlenecek yarışmada annesi için en iyi sofrayı hazırlayıp, en iyi sunumu yapan ve en güzel Anneler Günü mesajını veren çocuklar tablet kazanacak.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü'ne özel renkli bir yarışma düzenliyor. "Sana hazırladım ellerimle, iyi ki varsın anne!" sloganıyla gerçekleşecek yarışmada çocuklar, annelerine en güzel sofrayı hazırlayacaklar. Minik ellerin hünerlerini sergileyeceği yarışmaya başvurular başladı. 8 Mayıs Cumartesi gününe kadar 18 yaş altındaki herkesin katılabildiği yarışmanın kazananlarına, ödülleri 9 Mayıs Anneler Günü'nde ulaştırılacak.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, anneleri için hazırladığı yemeğin ve kurdukları sofranın hazırlık aşamalarını, sunumlarını ve annelerine ikram ederken verdikleri Anneler Günü mesajını, maksimum 3 dakikalık video ile gönderecekler. Jüri üyeleri, hazırlanan sofralarda lüks veya gösteriş aramayacak. Gelen videolarda sunuma, ikrama, en güzel mesaja ve samimiyete bakılacak. Çocuklar isterse iftar sofrası, isterse günlük istedikleri bir sofrayı hazırlayıp ikram edebilecekler. Yarışmanın sonunda 3 çocuk, tablet ile ödüllendirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı